Giá nftwizard hôm nay

Giá nftwizard (NFTWIZ) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NFTWIZ sang USD là $ 0 mỗi NFTWIZ.

nftwizard hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 141,674, với nguồn cung lưu hành 767.53M NFTWIZ. Trong vòng 24 giờ qua, NFTWIZ được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NFTWIZ biến động +0.03% trong giờ qua và +2.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 75.24.

Thông tin thị trường nftwizard (NFTWIZ)

Vốn hóa thị trường $ 141.67K$ 141.67K $ 141.67K Khối lượng (24H) $ 75.24$ 75.24 $ 75.24 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 141.67K$ 141.67K $ 141.67K Nguồn cung lưu thông 767.53M 767.53M 767.53M Tổng cung 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của nftwizard là $ 141.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 75.24. Nguồn cung lưu hành của NFTWIZ là 767.53M, với tổng nguồn cung là 767534567.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 141.67K.