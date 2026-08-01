Giá minidev hôm nay

Giá minidev (MINI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MINI sang USD là $ 0 mỗi MINI.

minidev hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 92,889, với nguồn cung lưu hành 70.65B MINI. Trong vòng 24 giờ qua, MINI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINI biến động +0.01% trong giờ qua và -3.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường minidev (MINI)

Vốn hóa thị trường $ 92.89K$ 92.89K $ 92.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 131.47K$ 131.47K $ 131.47K Nguồn cung lưu thông 70.65B 70.65B 70.65B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của minidev là $ 92.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MINI là 70.65B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 131.47K.