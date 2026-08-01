Giá Gramming hôm nay

Giá Gramming (GRAMMING) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GRAMMING sang USD là $ 0 mỗi GRAMMING.

Gramming hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 144,339, với nguồn cung lưu hành 1.00B GRAMMING. Trong vòng 24 giờ qua, GRAMMING được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRAMMING biến động +0.06% trong giờ qua và -30.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.03K.

Thông tin thị trường Gramming (GRAMMING)

Vốn hóa thị trường $ 144.34K$ 144.34K $ 144.34K Khối lượng (24H) $ 4.03K$ 4.03K $ 4.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 144.34K$ 144.34K $ 144.34K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gramming là $ 144.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.03K. Nguồn cung lưu hành của GRAMMING là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 144.34K.