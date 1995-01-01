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Top token Restaking theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Restaking. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,162.68
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,186
-0.08%
+0.00%
+1.76%
$ 668.21M
$ 877.62K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3905
-0.10%
+1.44%
-2.81%
$ 341.52M
$ 2.21M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.376
-0.07%
-3.06%
-0.07%
$ 233.07M
$ 142.47K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1777
-0.23%
+0.29%
-7.24%
$ 138.75M
$ 658.11K
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,069.56
-0.82%
0.00%
+2.75%
$ 88.09M
$ 11.48K
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,763
+0.32%
-0.00%
+15.44%
$ 63.76M
$ 89.27
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,357.48
0.00%
--
+2.49%
$ 59.30M
$ 12.72
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
11
$ 0.006027
-0.13%
+1.48%
+5.44%
$ 38.59M
$ 10.39M
12
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.134
+0.19%
+1.00%
-6.63%
$ 34.70M
$ 25.65K
13
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,097.14
-0.18%
-0.00%
+2.81%
$ 32.94M
$ 8.46K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06075
+0.22%
-1.02%
+0.83%
$ 27.59M
$ 1.02M
15
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.003025
-1.68%
+9.06%
+17.48%
$ 26.05M
$ 29.88M
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,049.74
-0.25%
0.00%
+3.04%
$ 23.85M
$ 5.72K
17
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01425
-1.11%
+4.02%
+2.89%
$ 16.54M
$ 35.12M
18
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 2,031.78
-0.14%
--
+1.87%
$ 13.12M
$ 89.46
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03584
-0.82%
+4.35%
+15.23%
$ 10.44M
$ 1.73M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 99.13
-0.14%
+0.01%
+3.95%
$ 7.87M
$ 348.48
21
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,991.09
0.00%
-0.00%
+4.39%
$ 7.61M
$ 99.55
22
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.95
-0.70%
+0.01%
+3.97%
$ 7.39M
$ 11.53K
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.013
+0.77%
+1.55%
+7.38%
$ 6.34M
$ 4.38M
24
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.0008684
+0.17%
+0.38%
-28.40%
$ 5.08M
$ 77.93M
25
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006347
+0.30%
-0.47%
-0.33%
$ 3.18M
$ 85.54M
26
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.82
-0.58%
+0.01%
+3.63%
$ 2.80M
$ 17.20
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 175.33
-0.28%
+0.01%
-4.09%
$ 1.15M
$ 1.14K
28
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00274518
-1.70%
-0.03%
-10.54%
$ 856.93K
$ 672.70K
29
Automata
Automata
ATA
$ 0.00055357
-0.05%
+0.03%
+4.58%
$ 559.29K
$ 6.75K
30
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00066094
-0.64%
-0.00%
-2.25%
$ 469.15K
$ 96.31
31
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.34
0.00%
--
-4.25%
$ 360.66K
$ 60.55
32
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0.00391611
0.00%
+0.03%
+15.19%
$ 341.01K
$ 544.14
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01316532
-0.17%
-0.00%
+1.35%
$ 303.25K
$ 256.75
34
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.02785715
0.00%
--
+2.66%
$ 278.57K
$ 2.76
35
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00070761
0.00%
--
-50.13%
$ 142.94K
$ 9.65
36
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00019686
+4.76%
-0.17%
-68.63%
$ 121.28K
$ 1.09K
37
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00189555
0.00%
--
-5.65%
$ 72.52K
$ 8.08
38
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016709
0.00%
0.00%
+1.18%
$ 56.14K
$ 0.91
39
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
40
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00247
-0.08%
+0.37%
+1.27%
--
$ 23.00M
41
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.001987
-0.15%
-0.95%
+2.32%
--
$ 30.78M

Câu hỏi thường gặp

Token Restaking là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Restaking đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 41 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $6.26B.
Token Restaking nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Restaking được theo dõi trên MEXC, REZ đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 9.06% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Restaking trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 41 token Restaking, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Restaking phổ biến bao gồm WEETH, RSETH, LBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Restaking là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Restaking là khoảng $6.26B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Restaking, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.