Giá Obol hôm nay

Giá Obol (OBOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00286345, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OBOL sang USD là $ 0.00286345 mỗi OBOL.

Obol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 858,196, với nguồn cung lưu hành 304.59M OBOL. Trong vòng 24 giờ qua, OBOL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00266779 (thấp) đến $ 0.00299942 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.380077, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00248592.

Về hiệu suất ngắn hạn, OBOL biến động +5.73% trong giờ qua và -5.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 580.37K.

Thông tin thị trường Obol (OBOL)

Vốn hóa thị trường $ 858.20K$ 858.20K $ 858.20K Khối lượng (24H) $ 580.37K$ 580.37K $ 580.37K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Nguồn cung lưu thông 304.59M 304.59M 304.59M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Obol là $ 858.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 580.37K. Nguồn cung lưu hành của OBOL là 304.59M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.41M.