Thông tin giá theo USD của Eigenpie (EGP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.368931 Cao nhất 24H $ 0.472623 ATH $ 9.68 Giá thấp nhất $ 0.359252 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +14.49% Biến động giá (7 ngày) +13.81%

Giá thời gian thực của Eigenpie (EGP) là $0.426388. Trong 24 giờ qua, EGP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.368931 và cao nhất là $ 0.472623, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EGP là $ 9.68, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.359252.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGP đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +14.49% trong 24 giờ và +13.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Eigenpie (EGP)

Vốn hóa thị trường $ 1.58M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.27M Nguồn cung lưu thông 3.69M Tổng cung 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Eigenpie là $ 1.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EGP là 3.69M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.27M.