Giá MilkyWay hôm nay

Giá MilkyWay (MILK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MILK sang USD là $ 0 mỗi MILK.

MilkyWay hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 50,572, với nguồn cung lưu hành 260.00M MILK. Trong vòng 24 giờ qua, MILK được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.161821, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MILK biến động -- trong giờ qua và -6.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường MilkyWay (MILK)

Vốn hóa thị trường $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K Nguồn cung lưu thông 260.00M 260.00M 260.00M Tổng cung 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MilkyWay là $ 50.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MILK là 260.00M, với tổng nguồn cung là 1200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 50.57K.