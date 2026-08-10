Giá Fragmetric hôm nay

Giá Fragmetric (FRAG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRAG sang USD là $ 0 mỗi FRAG.

Fragmetric hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 142,938, với nguồn cung lưu hành 202.00M FRAG. Trong vòng 24 giờ qua, FRAG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.170403, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRAG biến động -- trong giờ qua và -32.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.65.

Thông tin thị trường Fragmetric (FRAG)

Vốn hóa thị trường $ 142.94K$ 142.94K $ 142.94K Khối lượng (24H) $ 9.65$ 9.65 $ 9.65 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 707.61K$ 707.61K $ 707.61K Nguồn cung lưu thông 202.00M 202.00M 202.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fragmetric là $ 142.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.65. Nguồn cung lưu hành của FRAG là 202.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 707.61K.