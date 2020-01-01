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Top token Masternode theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Masternode. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09212
+0.21%
-0.94%
+13.43%
$ 708.36M
$ 10.53M
2
DASH
DASH
DASH
$ 31.02
+0.22%
-2.07%
-0.61%
$ 397.10M
$ 8.03K
3
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03839
+0.23%
-0.41%
+1.61%
$ 38.53M
$ 1.37M
4
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04357
+1.11%
+8.13%
+9.92%
$ 18.07M
$ 1.50M
5
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6299
-0.03%
-0.99%
-4.34%
$ 11.79M
$ 117.47K
6
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.02793882
-2.14%
-0.10%
-52.24%
$ 5.87M
$ 1.66K
7
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01769565
0.00%
+0.06%
+4.67%
$ 4.94M
$ 5.09K
8
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.58
0.00%
-0.03%
-7.86%
$ 4.44M
$ 84.71K
9
Viction
Viction
VIC
$ 0.02807
-0.79%
-9.60%
-52.21%
$ 3.52M
$ 2.49M
10
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.02443
-1.21%
-9.89%
-23.48%
$ 2.38M
$ 2.52M
11
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002236
-0.04%
-3.65%
+19.21%
$ 2.00M
$ 24.70M
12
Divi
Divi
DIVI
$ 0.00025556
0.00%
--
+0.04%
$ 1.21M
$ 227.53
13
Energi
Energi
NRG
$ 0.00882
-0.11%
0.00%
+2.08%
$ 905.86K
$ 1.14M
14
Morpheus Network
Morpheus Network
MNW
$ 0.0107067
0.00%
-0.05%
-10.70%
$ 512.82K
$ 4.18
15
Raptoreum
Raptoreum
RTM
$ 6.778E-5
+0.03%
+0.60%
+6.27%
$ 463.92K
--
16
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.822E-5
-0.10%
+2.90%
+2.55%
$ 409.04K
--
17
SwiftCash
SwiftCash
SWIFT
$ 0.00051618
0.00%
+0.00%
+0.80%
$ 158.57K
$ 116.90
18
Honest
Honest
HNST
$ 5.544E-5
0.00%
-83.40%
+0.04%
$ 22.18K
--
19
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00114833
0.00%
+0.10%
+4.32%
$ 19.70K
$ 1.65K
20
KIRA
KIRA
KIRA
$ 1.51E-5
+0.47%
+4.60%
+3.85%
$ 15.09K
--
21
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003419
+0.03%
-0.61%
-12.96%
--
$ 530.70M

Câu hỏi thường gặp

Token Masternode là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Masternode đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 21 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.20B.
Token Masternode nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Masternode được theo dõi trên MEXC, FLUX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.13% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Masternode trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 21 token Masternode, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Masternode phổ biến bao gồm BDX, DASH, ONT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Masternode là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Masternode là khoảng $1.20B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Masternode, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.