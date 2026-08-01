Giá Binance Super Cycle hôm nay

Giá Binance Super Cycle (BSC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BSC sang USD là $ 0 mỗi BSC.

Binance Super Cycle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 110,874, với nguồn cung lưu hành 1.00B BSC. Trong vòng 24 giờ qua, BSC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01138529, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BSC biến động +3.46% trong giờ qua và +3.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.49K.

Thông tin thị trường Binance Super Cycle (BSC)

Vốn hóa thị trường $ 110.87K$ 110.87K $ 110.87K Khối lượng (24H) $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 110.87K$ 110.87K $ 110.87K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Binance Super Cycle là $ 110.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.49K. Nguồn cung lưu hành của BSC là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 110.87K.