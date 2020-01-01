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Top token Binance Launchpad theo vốn hoá thị trường

Chỉ số này theo dõi các token được ra mắt qua các đợt chào bán trên sàn lần đầu (IEO) trên nền tảng Binance Launchpad. Những dự án này đã trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt trước khi tiến hành bán token công khai cho cơ sở người dùng của sàn giao dịch. Việc theo dõi danh mục này cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá ROI dài hạn và tính khả thi cơ bản của các IEO nổi bật trong quá khứ.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.3
-0.23%
-2.49%
-14.14%
$ 430.47M
$ 151.90K
2
FET
FET
FET
$ 0.1351
+0.30%
-1.46%
-7.01%
$ 305.85M
$ 1.41M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002633
+0.08%
-0.15%
+0.38%
$ 260.48M
$ 224.73B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9036
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
5
$ 0.04137
+0.41%
-0.48%
-2.93%
$ 121.71M
$ 1.34M
6
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2435
+0.33%
+3.84%
+13.07%
$ 121.55M
$ 279.41K
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.676
+0.04%
-0.85%
-1.94%
$ 80.84M
$ 29.15K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04103
+0.24%
+1.41%
+0.98%
$ 44.46M
$ 1.40M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02895
+0.62%
+1.57%
+6.69%
$ 40.69M
$ 2.08M
10
Band
Band
BAND
$ 0.175628
+0.96%
+0.05%
+12.77%
$ 31.65M
$ 2.25M
11
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003131
+0.13%
+0.71%
+1.79%
$ 31.00M
$ 1.98B
12
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.039
+0.96%
+2.46%
+17.31%
$ 30.03M
$ 1.60M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02821221
+1.54%
+0.14%
+30.44%
$ 26.32M
$ 18.32M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09741
+0.41%
+0.19%
+2.39%
$ 22.02M
$ 589.36K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00691407
-0.12%
+0.02%
+3.79%
$ 21.51M
$ 4.14M
16
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001264
0.00%
-2.54%
+3.43%
$ 18.94M
$ 61.48M
17
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001993
+0.40%
+4.34%
+21.04%
$ 15.58M
$ 28.94M
18
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01529
+1.97%
+6.16%
+23.29%
$ 15.51M
$ 6.03M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05193
-0.17%
+2.37%
+5.90%
$ 8.80M
$ 1.08M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3383
+0.44%
+1.65%
+6.90%
$ 7.24M
$ 195.03K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2694
+0.07%
-0.26%
+1.81%
$ 6.85M
$ 215.74K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4637
-0.21%
-1.38%
+3.22%
$ 6.03M
$ 119.35K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3694
-0.19%
0.00%
+5.13%
$ 4.88M
$ 146.32K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2749
+0.15%
-0.76%
+3.53%
$ 3.76M
$ 195.60K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00501207
+0.13%
+0.27%
-8.68%
$ 2.16M
$ 90.19
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00353902
-0.80%
+0.00%
-3.54%
$ 1.02M
$ 219.89K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00305312
-0.01%
-0.01%
-0.65%
$ 915.94K
$ 6.71K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00046567
-4.42%
-0.03%
-1.58%
$ 459.63K
$ 1.25K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00319995
+0.06%
-0.02%
+3.26%
$ 67.20K
$ 16.12K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070976
0.00%
0.00%
+11.49%
$ 47.56K
$ 1.20

Câu hỏi thường gặp

Lĩnh vực token Binance Launchpad là gì?
Lĩnh vực Binance Launchpad theo dõi hiệu suất thị trường của các loại tiền mã hoá đã thực hiện chào bán trên sàn lần đầu (IEO) độc quyền trên nền tảng Binance trước khi trở thành tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch công khai.
Các đợt chào bán trên sàn lần đầu (IEO) trên Binance Launchpad hoạt động như thế nào?
Trong đợt chào bán trên sàn lần đầu (IEO) của Binance Launchpad, Binance đóng vai trò là trung gian chính, thực hiện quy trình thẩm định nghiêm ngặt đối với dự án và cho phép người dùng sàn giao dịch đủ điều kiện mua token mới bằng BNB.
Tại sao nhà giao dịch tiền mã hoá theo dõi chặt chẽ token Binance Launchpad?
Nhà giao dịch theo dõi token Binance Launchpad vì các dự án được thẩm định bởi Binance Launchpad thường có nền tảng cơ bản vững chắc, thanh khoản thị trường ban đầu cao và mức tiếp cận nhà đầu tư cá nhân lớn sau khi niêm yết cặp giao dịch chính thức.
Niêm yết trên Binance Launchpad có đảm bảo sự thành công lâu dài của token không?
Mặc dù niêm yết trên Binance Launchpad mang lại khả năng hiển thị ban đầu vượt trội, nhưng sự thành công dài hạn trên thị trường của token hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của đội ngũ dự án trong việc triển khai công nghệ đã cam kết và liên tục phát triển cơ sở người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Binance Launchpad, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.