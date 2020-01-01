Chỉ số này theo dõi các token được ra mắt qua các đợt chào bán trên sàn lần đầu (IEO) trên nền tảng Binance Launchpad. Những dự án này đã trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt trước khi tiến hành bán token công khai cho cơ sở người dùng của sàn giao dịch. Việc theo dõi danh mục này cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá ROI dài hạn và tính khả thi cơ bản của các IEO nổi bật trong quá khứ.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Binance Launchpad, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.