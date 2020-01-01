Top token Binance Launchpad theo vốn hoá thị trường

Chỉ số này theo dõi các token được ra mắt qua các đợt chào bán trên sàn lần đầu (IEO) trên nền tảng Binance Launchpad. Những dự án này đã trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt trước khi tiến hành bán token công khai cho cơ sở người dùng của sàn giao dịch. Việc theo dõi danh mục này cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá ROI dài hạn và tính khả thi cơ bản của các IEO nổi bật trong quá khứ.