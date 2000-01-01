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Top token Hệ sinh thái Energi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Energi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00065
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,213.78
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.237
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.081
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
6
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 92.06
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
7
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.330348
0.00%
+0.01%
+0.43%
$ 1.38B
$ 23.06M
8
Quant
Quant
QNT
$ 58.36
+0.05%
-1.29%
-2.96%
$ 703.96M
$ 532.89
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7422
-0.01%
-0.83%
+1.49%
$ 475.95M
$ 89.49K
10
Curve
Curve
CRV
$ 0.2399
+0.25%
+6.31%
+16.61%
$ 365.23M
$ 3.05M
11
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.7
-0.08%
-0.28%
+1.47%
$ 280.53M
$ 556.24
12
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002636
+0.08%
-0.15%
+0.38%
$ 260.48M
$ 224.73B
13
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3899
+0.52%
-3.01%
+5.30%
$ 167.47M
$ 181.05K
14
Compound
Compound
COMP
$ 16.69
+0.12%
-0.30%
+0.79%
$ 166.50M
$ 3.18K
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01461
+0.69%
-0.41%
-1.96%
$ 157.68M
$ 4.55M
16
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9056
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
17
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.139802
-0.20%
-0.05%
-2.60%
$ 137.20M
$ 264.92K
18
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.244
+0.33%
+3.84%
+13.07%
$ 121.55M
$ 279.41K
19
BAT
BAT
BAT
$ 0.06754
+0.10%
-0.15%
+0.55%
$ 100.71M
$ 863.24K
20
Golem
Golem
GLM
$ 0.092467
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 92.44M
$ 2.19M
21
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
$ 0.001244
+0.41%
-1.90%
-2.36%
$ 77.50M
$ 48.93M
22
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,069.7
+0.48%
-0.10%
-2.96%
$ 73.88M
$ 30.29
23
SNX
SNX
SNX
$ 0.2117
-0.05%
-0.42%
-2.27%
$ 72.69M
$ 513.51K
24
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2026
-0.39%
+2.74%
+3.26%
$ 66.63M
$ 337.56K
25
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.499
-0.04%
-1.26%
-0.11%
$ 63.59M
$ 6.76K
26
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003414
+0.35%
-0.50%
+0.35%
$ 59.99M
$ 199.78M
27
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001926
-0.10%
+9.61%
+12.45%
$ 55.13M
$ 297.31M
28
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02535
+0.52%
-1.25%
+0.88%
$ 49.84M
$ 2.07M
29
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1712
+0.29%
+3.15%
+9.37%
$ 48.88M
$ 403.08K
30
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.038854
-0.55%
+0.00%
-1.75%
$ 38.85M
$ 984.50K
31
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3707
+0.49%
-0.75%
+5.43%
$ 36.89M
$ 146.58K
32
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003889
+0.16%
-0.97%
-1.55%
$ 33.62M
$ 147.16M
33
Band
Band
BAND
$ 0.175628
+0.96%
+0.05%
+12.77%
$ 31.65M
$ 2.25M
34
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.6
0.00%
-0.02%
-9.09%
$ 30.62M
$ 6.01M
35
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2716
+0.33%
+0.56%
+1.35%
$ 29.25M
$ 283.62K
36
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04818393
+0.02%
-0.02%
-13.13%
$ 27.65M
$ 462.92K
37
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2797
+0.07%
+0.07%
+3.17%
$ 24.35M
$ 197.16K
38
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095281
+0.27%
-0.00%
-3.26%
$ 22.96M
$ 8.04K
39
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.087
+0.23%
-0.03%
+5.46%
$ 22.55M
$ 19.20K
40
DODO
DODO
DODO
$ 0.0199
-0.85%
-10.51%
+7.27%
$ 19.92M
$ 8.45M
41
Civic
Civic
CVC
$ 0.01908885
+0.25%
+0.03%
+3.73%
$ 19.09M
$ 2.95M
42
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04476
+0.05%
-2.49%
-1.88%
$ 18.81M
$ 1.24M
43
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01244783
+0.10%
0.00%
+2.56%
$ 18.00M
$ 2.78M
44
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01754224
+0.17%
+0.01%
+8.51%
$ 17.54M
$ 339.38
45
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001984
+0.40%
+4.34%
+21.04%
$ 15.58M
$ 28.94M
46
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01430716
0.00%
-0.00%
+4.65%
$ 15.42M
$ 3.29K
47
AVA
AVA
AVA
$ 0.2091
+1.25%
+2.99%
+22.66%
$ 15.39M
$ 293.36K
48
QuarkChain
QuarkChain
QKC
$ 0.002
+0.15%
-0.50%
+3.20%
$ 14.48M
$ 30.05M
49
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00983
-0.10%
-1.01%
-5.48%
$ 13.45M
$ 5.46M
50
balancer
balancer
BAL
$ 0.10926
-0.34%
-0.16%
-0.95%
$ 7.60M
$ 497.76K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Energi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Energi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 85 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $101.91B.
Token Hệ sinh thái Energi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Energi được theo dõi trên MEXC, OMI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 9.61% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Energi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 85 token Hệ sinh thái Energi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Energi phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Energi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Energi là khoảng $101.91B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Energi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.