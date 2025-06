Thông tin ARPA (ARPA)

ARPA cam kết cung cấp khả năng tính toán riêng và các giải pháp truyền dữ liệu an toàn cho các doanh nghiệp và cá nhân. Dựa trên thuật toán mật mã đa bên bảo mật tiên tiến (MPC), mạng điện toán bảo mật ARPA có thể đóng vai trò như một lớp giao thức (Lớp 2) để cung cấp khả năng tính toán quyền riêng tư cho bất kỳ chuỗi công cộng nào và trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng hiệu quả, an toàn và mạng điện toán ARPA hiệu quả. Các ứng dụng kinh doanh bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu. Dữ liệu kinh doanh và cá nhân có thể được phân tích hoặc sử dụng một cách an toàn trên mạng điện toán ARPA mà không sợ bị lộ dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào.