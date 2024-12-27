Сьогоднішня ціна Zero (ZER)

Поточна ціна Zero (ZER) сьогодні становить 0.01625266 USD з ринковою капіталізацією $ 225.75K USD. Ціна ZER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.75 USD

- зміна ціни Zero протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 13.89M USD

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