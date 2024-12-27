Ціна Zero (ZER)
Поточна ціна Zero (ZER) сьогодні становить 0.01625266 USD з ринковою капіталізацією $ 225.75K USD. Ціна ZER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zero:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.75 USD
- зміна ціни Zero протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 13.89M USD
Отримуйте оновлення цін ZER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zero до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zero до USD становила $ -0.0023255752.
За останні 60 днів зміна ціни Zero до USD становила $ -0.0011351394.
За останні 90 днів зміна ціни Zero до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0023255752
|-14.30%
|60 днів
|$ -0.0011351394
|-6.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-18.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZERO is born from Zcash and includes the best privacy and anonymity technology available today. Be a part of the journey.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZER до AUD
A$0.0261667826
|1 ZER до GBP
￡0.0128396014
|1 ZER до EUR
€0.015440027
|1 ZER до USD
$0.01625266
|1 ZER до MYR
RM0.0726493902
|1 ZER до TRY
₺0.572093632
|1 ZER до JPY
¥2.5641821682
|1 ZER до RUB
₽1.669148182
|1 ZER до INR
₹1.388789797
|1 ZER до IDR
Rp262.1396407198
|1 ZER до PHP
₱0.9415165938
|1 ZER до EGP
￡E.0.8266102876
|1 ZER до BRL
R$0.100766492
|1 ZER до CAD
C$0.0234038304
|1 ZER до BDT
৳1.9426804498
|1 ZER до NGN
₦25.1587926268
|1 ZER до UAH
₴0.6819616136
|1 ZER до VES
Bs0.82888566
|1 ZER до PKR
Rs4.5245780174
|1 ZER до KZT
₸8.5092426696
|1 ZER до THB
฿0.5540531794
|1 ZER до TWD
NT$0.5337373544
|1 ZER до CHF
Fr0.014627394
|1 ZER до HKD
HK$0.1261206416
|1 ZER до MAD
.د.م0.1639893394