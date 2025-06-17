Ціна Yield Optimizer USD (YOUSD)
Поточна ціна Yield Optimizer USD (YOUSD) сьогодні становить 1,014 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна YOUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield Optimizer USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yield Optimizer USD протягом дня — +0,01%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield Optimizer USD до USD становила $ +0,00012339.
За останні 30 днів зміна ціни Yield Optimizer USD до USD становила $ +0,0070765032.
За останні 60 днів зміна ціни Yield Optimizer USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yield Optimizer USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00012339
|+0,01%
|30 днів
|$ +0,0070765032
|+0,70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yield Optimizer USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
+0,01%
+0,18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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