Ціна Yield Optimizer BTC (YOBTC)
Поточна ціна Yield Optimizer BTC (YOBTC) сьогодні становить 110 398 USD з ринковою капіталізацією $ 603,39K USD. Ціна YOBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield Optimizer BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yield Optimizer BTC протягом дня — +0,89%
- циркуляційна пропозиція – 5,46 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield Optimizer BTC до USD становила $ +971,36.
За останні 30 днів зміна ціни Yield Optimizer BTC до USD становила $ +19 448,9039784000.
За останні 60 днів зміна ціни Yield Optimizer BTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yield Optimizer BTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +971,36
|+0,89%
|30 днів
|$ +19 448,9039784000
|+17,62%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yield Optimizer BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,21%
+0,89%
+4,77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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