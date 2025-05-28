Сьогоднішня ціна Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Поточна ціна Yield Optimizer BTC (YOBTC) сьогодні становить 110 398 USD з ринковою капіталізацією $ 603,39K USD. Ціна YOBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yield Optimizer BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yield Optimizer BTC протягом дня — +0,89%

- циркуляційна пропозиція – 5,46 USD

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