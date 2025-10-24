Інформація щодо ціни XVGBASE (XVGBASE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,44% Зміна ціни (1 дн.) +9,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,68%

Актуальна ціна XVGBASE (XVGBASE) становить --. За останні 24 години XVGBASE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XVGBASE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XVGBASE змінився на -0,44% за останню годину, +9,42% за 24 години та на -15,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XVGBASE (XVGBASE)

Ринкова капіталізація $ 704,31K$ 704,31K $ 704,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 704,31K$ 704,31K $ 704,31K Циркуляційне постачання 9,95B 9,95B 9,95B Загальна пропозиція 9 948 999 999,41134 9 948 999 999,41134 9 948 999 999,41134

Поточна ринкова капіталізація XVGBASE — $ 704,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XVGBASE — 9,95B, зі загальною пропозицією 9948999999.41134. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 704,31K.