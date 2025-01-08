Ціна XTblock (XTT-B20)
Поточна ціна XTblock (XTT-B20) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.69K USD. Ціна XTT-B20 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XTblock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.29K USD
- зміна ціни XTblock протягом дня — -12.80%
- циркуляційна пропозиція – 165.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XTblock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XTblock до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XTblock до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XTblock до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.80%
|30 днів
|$ 0
|-17.10%
|60 днів
|$ 0
|-13.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XTblock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-12.80%
-1.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.
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