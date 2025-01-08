Сьогоднішня ціна XTblock (XTT-B20)

Поточна ціна XTblock (XTT-B20) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.69K USD. Ціна XTT-B20 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XTblock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.29K USD

- зміна ціни XTblock протягом дня — -12.80%

- циркуляційна пропозиція – 165.87M USD

Отримуйте оновлення цін XTT-B20 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XTT-B20.