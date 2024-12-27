Ціна XMON (XMON)
Поточна ціна XMON (XMON) сьогодні становить 682.63 USD з ринковою капіталізацією $ 1.72M USD. Ціна XMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XMON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.57K USD
- зміна ціни XMON протягом дня — -9.95%
- циркуляційна пропозиція – 2.52K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XMON до USD становила $ -75.4380240064027.
За останні 30 днів зміна ціни XMON до USD становила $ -218.0851988770.
За останні 60 днів зміна ціни XMON до USD становила $ +833.0340726890.
За останні 90 днів зміна ціни XMON до USD становила $ +103.4134227737522.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -75.4380240064027
|-9.95%
|30 днів
|$ -218.0851988770
|-31.94%
|60 днів
|$ +833.0340726890
|+122.03%
|90 днів
|$ +103.4134227737522
|+17.85%
Останній аналіз цін XMON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.57%
-9.95%
-7.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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