Сьогоднішня ціна XMON (XMON)

Поточна ціна XMON (XMON) сьогодні становить 682.63 USD з ринковою капіталізацією $ 1.72M USD. Ціна XMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XMON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.57K USD

- зміна ціни XMON протягом дня — -9.95%

- циркуляційна пропозиція – 2.52K USD

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