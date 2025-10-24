Інформація щодо ціни XFROG (XFROG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,11% Зміна ціни (1 дн.) -8,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,22%

Актуальна ціна XFROG (XFROG) становить --. За останні 24 години XFROG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XFROG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XFROG змінився на -1,11% за останню годину, -8,80% за 24 години та на +19,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XFROG (XFROG)

Ринкова капіталізація $ 1,74M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,74M Циркуляційне постачання 210,00B Загальна пропозиція 210 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XFROG — $ 1,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XFROG — 210,00B, зі загальною пропозицією 210000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,74M.