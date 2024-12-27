Ціна Wrapped stETH (WSTETH)
Поточна ціна Wrapped stETH (WSTETH) сьогодні становить 3,963.28 USD з ринковою капіталізацією $ 13.93B USD. Ціна WSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped stETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.83M USD
- зміна ціни Wrapped stETH протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 3.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped stETH до USD становила $ -2.036295359938.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped stETH до USD становила $ -197.0388248080.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped stETH до USD становила $ +1,308.4067419440.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped stETH до USD становила $ +812.860245551009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.036295359938
|-0.05%
|30 днів
|$ -197.0388248080
|-4.97%
|60 днів
|$ +1,308.4067419440
|+33.01%
|90 днів
|$ +812.860245551009
|+25.80%
Останній аналіз цін Wrapped stETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.04%
-0.05%
+0.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.
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