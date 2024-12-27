Сьогоднішня ціна Wrapped stETH (WSTETH)

Поточна ціна Wrapped stETH (WSTETH) сьогодні становить 3,963.28 USD з ринковою капіталізацією $ 13.93B USD. Ціна WSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped stETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.83M USD

- зміна ціни Wrapped stETH протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 3.51M USD

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