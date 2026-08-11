Сьогоднішня ціна Wrapped SOL

Поточна ціна Wrapped SOL (WSOL) сьогодні становить $ 75,7, зі зміною 1,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSOL до USD становить $ 75,7 за WSOL.

Wrapped SOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 976 524 785, з циркуляційною пропозицією у 12,90M WSOL. Протягом останніх 24 годин WSOL торгувався між $ 75,35 (мінімум) та $ 77,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 290,3, тоді як історичний мінімум — $ 8,11.

У короткостроковій динаміці WSOL змінився на +0,06% за останню годину та на +3,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 397,93M.

Ринкова інформація щодо Wrapped SOL (WSOL)

Ринкова капіталізація $ 976,52M$ 976,52M $ 976,52M Обсяг (за 24 год) $ 397,93M$ 397,93M $ 397,93M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 976,52M$ 976,52M $ 976,52M Циркуляційне постачання 12,90M 12,90M 12,90M Загальна пропозиція 12 897 554,62362827 12 897 554,62362827 12 897 554,62362827

Поточна ринкова капіталізація Wrapped SOL — $ 976,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 397,93M. Циркуляційна пропозиція WSOL — 12,90M, зі загальною пропозицією 12897554.62362827. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 976,52M.