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Поточна ціна Wrapped SOL сьогодні становить 75,7 USD. Ринкова капіталізація WSOL становить 976 524 785 USD. Відстежуйте оновлення цін WSOL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wrapped SOL сьогодні становить 75,7 USD. Ринкова капіталізація WSOL становить 976 524 785 USD. Відстежуйте оновлення цін WSOL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WSOL

Інформація про ціну WSOL

Що таке WSOL

Офіційний вебсайт WSOL

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Ціна Wrapped SOL (WSOL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WSOL до USD:

$75,59
$75,59$75,59
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped SOL (WSOL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:48:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped SOL

Поточна ціна Wrapped SOL (WSOL) сьогодні становить $ 75,7, зі зміною 1,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSOL до USD становить $ 75,7 за WSOL.

Wrapped SOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 976 524 785, з циркуляційною пропозицією у 12,90M WSOL. Протягом останніх 24 годин WSOL торгувався між $ 75,35 (мінімум) та $ 77,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 290,3, тоді як історичний мінімум — $ 8,11.

У короткостроковій динаміці WSOL змінився на +0,06% за останню годину та на +3,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 397,93M.

Ринкова інформація щодо Wrapped SOL (WSOL)

$ 976,52M
$ 976,52M$ 976,52M

$ 397,93M
$ 397,93M$ 397,93M

$ 976,52M
$ 976,52M$ 976,52M

12,90M
12,90M 12,90M

12 897 554,62362827
12 897 554,62362827 12 897 554,62362827

Поточна ринкова капіталізація Wrapped SOL — $ 976,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 397,93M. Циркуляційна пропозиція WSOL — 12,90M, зі загальною пропозицією 12897554.62362827. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 976,52M.

Історія ціни Wrapped SOL у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 75,35
$ 75,35$ 75,35
Мін. за 24 год
$ 77,0
$ 77,0$ 77,0
Макс. за 24 год

$ 75,35
$ 75,35$ 75,35

$ 77,0
$ 77,0$ 77,0

$ 290,3
$ 290,3$ 290,3

$ 8,11
$ 8,11$ 8,11

+0,06%

-1,35%

+3,41%

+3,41%

Історія ціни Wrapped SOL (WSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped SOL до USD становила $ -1,0373858000149454.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped SOL до USD становила $ -0,9625784900.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped SOL до USD становила $ +10,0452613100.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped SOL до USD становила $ -0,01959418490107.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1,0373858000149454-1,35%
30 днів$ -0,9625784900-1,27%
60 днів$ +10,0452613100+13,27%
90 днів$ -0,01959418490107-0,00%

Прогноз ціни Wrapped SOL

Прогноз ціни Wrapped SOL (WSOL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WSOL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Wrapped SOL (WSOL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped SOL потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped SOL у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WSOL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped SOL.

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Про Wrapped SOL

Яка ціна Wrapped SOL у реальному часі?

Wrapped SOL торгується за ціною ₴3335.908328281328000, що вказує на зміну ціни на рівні -1.35% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є WSOL сьогодні?

Волатильність ціни WSOL протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Wrapped SOL за останні 24 години?

Токен коливався між ₴3320.4847098546640000 (низька ціна) і ₴3393.196053866080000 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував WSOL?

За останні 24 години WSOL зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴12792.789797887312000, а найнижча — ₴357.3872726864144000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Wrapped SOL?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як WSOL порівнюється з іншими токенами категорії Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem?

У категорії Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem WSOL демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Wrapped SOL

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:48:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped SOL (WSOL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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