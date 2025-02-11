Ціна Wrapped One (WONE)
Поточна ціна Wrapped One (WONE) сьогодні становить 0.01564523 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped One:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.29K USD
- зміна ціни Wrapped One протягом дня — +6.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped One до USD становила $ +0.00101609.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped One до USD становила $ -0.0056627127.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped One до USD становила $ -0.0086679533.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped One до USD становила $ +0.001448059070013618.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00101609
|+6.95%
|30 днів
|$ -0.0056627127
|-36.19%
|60 днів
|$ -0.0086679533
|-55.40%
|90 днів
|$ +0.001448059070013618
|+10.20%
Останній аналіз цін Wrapped One: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+6.95%
+4.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
W-ONE is "wrapped Harmony ONE", a HRC-20 fungible token minted on Harmony. Harmony’s open, decentralized network is enabled through the use of the native protocol token - Harmony ONE. The token incentivizes and rewards a variety of participants including developers, validators/stakers, investors, and community members who develop, secure and govern the network. In order to use the network, users pay a small transaction fee denominated in the native Harmony token. Harmony’s scalable, high-throughput protocol is powered by a native token which is used for various forms of payment and participation in the protocol (staking, transaction fees, voting & governance). Harmony uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses while allowing them to build open marketplaces of fungible and non-fungible tokens and assets. Furthermore, the upcoming application of zero-knowledge proofs will allow Harmony to become a data sharing platform that can overcome the conflicting problem plaguing many information and data markets: that individual market participants’ have mutual distrust to share data but strong desire to acquire data themselves. The Harmony token will function in the following aspects of the protocol: The token is used for staking, which is necessary to participate in the POS consensus & earn block rewards and transaction fees. The token is used to pay for transaction fees, gas and storage fees. The token is used in voting for on-chain governance of the protocol.
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