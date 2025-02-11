Сьогоднішня ціна Wrapped One (WONE)

Поточна ціна Wrapped One (WONE) сьогодні становить 0.01564523 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped One:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.29K USD

- зміна ціни Wrapped One протягом дня — +6.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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