Ціна Wrapped Elastos (WELA)
Поточна ціна Wrapped Elastos (WELA) сьогодні становить 2.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WELA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Elastos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.56K USD
- зміна ціни Wrapped Elastos протягом дня — -12.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WELA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WELA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Elastos до USD становила $ -0.356854302234185.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Elastos до USD становила $ -0.4594397600.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Elastos до USD становила $ +0.7481521320.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Elastos до USD становила $ +0.632112556453439.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.356854302234185
|-12.60%
|30 днів
|$ -0.4594397600
|-18.60%
|60 днів
|$ +0.7481521320
|+30.29%
|90 днів
|$ +0.632112556453439
|+34.39%
Останній аналіз цін Wrapped Elastos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-12.60%
-2.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WELA до AUD
A$3.952
|1 WELA до GBP
￡1.976
|1 WELA до EUR
€2.3712
|1 WELA до USD
$2.47
|1 WELA до MYR
RM11.0903
|1 WELA до TRY
₺87.2898
|1 WELA до JPY
¥390.6799
|1 WELA до RUB
₽264.9075
|1 WELA до INR
₹211.9507
|1 WELA до IDR
Rp39,838.7041
|1 WELA до PHP
₱144.1739
|1 WELA до EGP
￡E.125.1055
|1 WELA до BRL
R$15.067
|1 WELA до CAD
C$3.5321
|1 WELA до BDT
৳300.846
|1 WELA до NGN
₦3,817.6073
|1 WELA до UAH
₴105.0738
|1 WELA до VES
Bs130.91
|1 WELA до PKR
Rs692.2422
|1 WELA до KZT
₸1,313.1261
|1 WELA до THB
฿85.5114
|1 WELA до TWD
NT$81.1889
|1 WELA до CHF
Fr2.223
|1 WELA до HKD
HK$19.1919
|1 WELA до MAD
.د.م24.8482