Сьогоднішня ціна Wrapped Elastos (WELA)

Поточна ціна Wrapped Elastos (WELA) сьогодні становить 2.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WELA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Elastos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.56K USD

- зміна ціни Wrapped Elastos протягом дня — -12.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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