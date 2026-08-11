Сьогоднішня ціна Wrapped BOT

Поточна ціна Wrapped BOT (WBOT) сьогодні становить $ 9,77, зі зміною 0,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WBOT до USD становить $ 9,77 за WBOT.

Wrapped BOT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 622 679, з циркуляційною пропозицією у 150,00M WBOT. Протягом останніх 24 годин WBOT торгувався між $ 9,7 (мінімум) та $ 9,79 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 10,24, тоді як історичний мінімум — $ 8,63.

У короткостроковій динаміці WBOT змінився на +0,01% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,68M.

Ринкова інформація щодо Wrapped BOT (WBOT)

Ринкова капіталізація $ 15,62M$ 15,62M $ 15,62M Обсяг (за 24 год) $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,62M$ 15,62M $ 15,62M Циркуляційне постачання 150,00M 150,00M 150,00M Загальна пропозиція 1 598 427,128097945 1 598 427,128097945 1 598 427,128097945

Поточна ринкова капіталізація Wrapped BOT — $ 15,62M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,68M. Циркуляційна пропозиція WBOT — 150,00M, зі загальною пропозицією 1598427.128097945. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,62M.