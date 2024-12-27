Сьогоднішня ціна Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Поточна ціна Wrapped Ampleforth (WAMPL) сьогодні становить 19.55 USD з ринковою капіталізацією $ 17.65M USD. Ціна WAMPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Ampleforth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.35K USD

- зміна ціни Wrapped Ampleforth протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 901.78K USD

Отримуйте оновлення цін WAMPL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAMPL.