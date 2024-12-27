Ціна Workie (WORKIE)
Поточна ціна Workie (WORKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 405.20K USD. Ціна WORKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Workie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.70K USD
- зміна ціни Workie протягом дня — -8.82%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Workie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Workie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Workie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Workie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.82%
|30 днів
|$ 0
|-50.30%
|60 днів
|$ 0
|+16.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Workie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-8.82%
-16.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WORKIE is the official workers memecoin on Base.
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