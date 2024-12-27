Сьогоднішня ціна Workie (WORKIE)

Поточна ціна Workie (WORKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 405.20K USD. Ціна WORKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Workie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.70K USD

- зміна ціни Workie протягом дня — -8.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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