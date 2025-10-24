Актуальна ціна WLF TOKEN сьогодні становить 0,00192743 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WLF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WLF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна WLF TOKEN сьогодні становить 0,00192743 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WLF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WLF на MEXC вже зараз.

Ціна WLF TOKEN (WLF)

Актуальна ціна 1 WLF до USD:

$0,00192743
-0,80%1D
-0,80%1D
Графік ціни WLF TOKEN (WLF) в реальному часі
Інформація щодо ціни WLF TOKEN (WLF) (USD)

Актуальна ціна WLF TOKEN (WLF) становить $0,00192743. За останні 24 години WLF торгувався між мінімумом у $ 0,00192335 і максимумом у $ 0,0019446, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WLF становить $ 0,0021434, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WLF змінився на +0,10% за останню годину, -0,87% за 24 години та на -2,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація WLF TOKEN — $ 5,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WLF — 2,75B, зі загальною пропозицією 20000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,55M.

Історія ціни WLF TOKEN (WLF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WLF TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WLF TOKEN до USD становила $ +0,0046241354.
За останні 60 днів зміна ціни WLF TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WLF TOKEN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,87%
30 днів$ +0,0046241354+239,91%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

Прогноз ціни WLF TOKEN (USD)

Скільки коштуватиме WLF TOKEN (WLF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WLF TOKEN (WLF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WLF TOKEN.

Перегляньте прогноз ціни WLF TOKEN вже зараз!

WLF до місцевих валют

Токеноміка WLF TOKEN (WLF)

Розуміння токеноміки WLF TOKEN (WLF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WLF зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про WLF TOKEN (WLF)

Скільки сьогодні коштує WLF TOKEN (WLF)?
Актуальна ціна WLF у USD становить 0,00192743 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WLF до USD?
Поточна ціна WLF до USD — $ 0,00192743. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WLF TOKEN?
Ринкова капіталізація WLF — $ 5,30M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WLF?
Циркуляційна пропозиція WLF — 2,75B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WLF?
WLF досяг історичної максимальної ціни у 0,0021434 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WLF?
Історична мінімальна ціна WLF становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WLF?
Актуальний обсяг торгівлі WLF за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WLF цього року?
WLF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WLF для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для WLF TOKEN (WLF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

