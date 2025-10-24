Інформація щодо ціни WLF TOKEN (WLF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00192335 $ 0,00192335 $ 0,00192335 Мін. за 24 год $ 0,0019446 $ 0,0019446 $ 0,0019446 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00192335$ 0,00192335 $ 0,00192335 Макс. за 24 год $ 0,0019446$ 0,0019446 $ 0,0019446 Рекордний максимум $ 0,0021434$ 0,0021434 $ 0,0021434 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) -0,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,96%

Актуальна ціна WLF TOKEN (WLF) становить $0,00192743. За останні 24 години WLF торгувався між мінімумом у $ 0,00192335 і максимумом у $ 0,0019446, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WLF становить $ 0,0021434, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WLF змінився на +0,10% за останню годину, -0,87% за 24 години та на -2,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WLF TOKEN (WLF)

Ринкова капіталізація $ 5,30M$ 5,30M $ 5,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,55M$ 38,55M $ 38,55M Циркуляційне постачання 2,75B 2,75B 2,75B Загальна пропозиція 20 000 000 000,0 20 000 000 000,0 20 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WLF TOKEN — $ 5,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WLF — 2,75B, зі загальною пропозицією 20000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,55M.