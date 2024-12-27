Сьогоднішня ціна Wise (WISE)

Поточна ціна Wise (WISE) сьогодні становить 0.196531 USD з ринковою капіталізацією $ 10.42M USD. Ціна WISE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wise:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.95K USD

- зміна ціни Wise протягом дня — -8.77%

- циркуляційна пропозиція – 52.90M USD

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