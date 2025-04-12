Ціна WHISP (WHISP)
Поточна ціна WHISP (WHISP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 485.60K USD. Ціна WHISP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WHISP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WHISP протягом дня — -2.37%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WHISP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WHISP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WHISP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WHISP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.37%
|30 днів
|$ 0
|-81.86%
|60 днів
|$ 0
|-96.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WHISP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.19%
-2.37%
-31.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone.
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