Сьогоднішня ціна WHISP (WHISP)

Поточна ціна WHISP (WHISP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 485.60K USD. Ціна WHISP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WHISP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WHISP протягом дня — -2.37%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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