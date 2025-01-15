Ціна WFDP (WFDP)
Поточна ціна WFDP (WFDP) сьогодні становить 10.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFDP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WFDP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.18K USD
- зміна ціни WFDP протягом дня — -0.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WFDP до USD становила $ -0.07222906282593.
За останні 30 днів зміна ціни WFDP до USD становила $ +0.0260680320.
За останні 60 днів зміна ціни WFDP до USD становила $ +0.0223796700.
За останні 90 днів зміна ціни WFDP до USD становила $ +0.221311632279738.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.07222906282593
|-0.71%
|30 днів
|$ +0.0260680320
|+0.26%
|60 днів
|$ +0.0223796700
|+0.22%
|90 днів
|$ +0.221311632279738
|+2.26%
Останній аналіз цін WFDP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-0.71%
+1.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WFDP Coin is the first digital currency of its kind which is aimed at enhancing the ease of managing funds - be in the world of investment, travel & tourism, hotels, hospitals and medical facilities, education etc. or meeting the requirements of businesses in cash flow management, trade finance needs or even for large scale project funding, globally by using modern blockchain technologies.
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