Ціна WELL3 ($WELL)
Поточна ціна WELL3 ($WELL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $WELL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WELL3:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 696.52K USD
- зміна ціни WELL3 протягом дня — +4.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін $WELL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $WELL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WELL3 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WELL3 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WELL3 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WELL3 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.88%
|30 днів
|$ 0
|-30.62%
|60 днів
|$ 0
|+7.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WELL3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+4.88%
+1.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), Decentralized Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million pre-registered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. By leveraging DePIN, blockchain and AI analytics, we ensure each user's experience is personalized and securely authenticated, fostering a community where millions unite in their pursuit of health. This approach allows us to elevate standards of data ownership and security, seamlessly blending AI insights to tailor wellness solutions that align with our vision of a secure and health-conscious future.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $WELL до AUD
A$--
|1 $WELL до GBP
￡--
|1 $WELL до EUR
€--
|1 $WELL до USD
$--
|1 $WELL до MYR
RM--
|1 $WELL до TRY
₺--
|1 $WELL до JPY
¥--
|1 $WELL до RUB
₽--
|1 $WELL до INR
₹--
|1 $WELL до IDR
Rp--
|1 $WELL до PHP
₱--
|1 $WELL до EGP
￡E.--
|1 $WELL до BRL
R$--
|1 $WELL до CAD
C$--
|1 $WELL до BDT
৳--
|1 $WELL до NGN
₦--
|1 $WELL до UAH
₴--
|1 $WELL до VES
Bs--
|1 $WELL до PKR
Rs--
|1 $WELL до KZT
₸--
|1 $WELL до THB
฿--
|1 $WELL до TWD
NT$--
|1 $WELL до CHF
Fr--
|1 $WELL до HKD
HK$--
|1 $WELL до MAD
.د.م--