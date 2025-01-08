Ціна WeeDE ($WEEDE)
Поточна ціна WeeDE ($WEEDE) сьогодні становить 0.0010136 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна $WEEDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WeeDE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74K USD
- зміна ціни WeeDE протягом дня — -12.17%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін $WEEDE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $WEEDE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WeeDE до USD становила $ -0.000140506328024709.
За останні 30 днів зміна ціни WeeDE до USD становила $ -0.0005134417.
За останні 60 днів зміна ціни WeeDE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WeeDE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000140506328024709
|-12.17%
|30 днів
|$ -0.0005134417
|-50.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WeeDE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-12.17%
-20.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $WEEDE до AUD
A$0.00162176
|1 $WEEDE до GBP
￡0.00081088
|1 $WEEDE до EUR
€0.000973056
|1 $WEEDE до USD
$0.0010136
|1 $WEEDE до MYR
RM0.004540928
|1 $WEEDE до TRY
₺0.035810488
|1 $WEEDE до JPY
¥0.160169072
|1 $WEEDE до RUB
₽0.108688328
|1 $WEEDE до INR
₹0.086956744
|1 $WEEDE до IDR
Rp16.348384808
|1 $WEEDE до PHP
₱0.059052336
|1 $WEEDE до EGP
￡E.0.05133884
|1 $WEEDE до BRL
R$0.00618296
|1 $WEEDE до CAD
C$0.001449448
|1 $WEEDE до BDT
৳0.12345648
|1 $WEEDE до NGN
₦1.566610024
|1 $WEEDE до UAH
₴0.042885416
|1 $WEEDE до VES
Bs0.0537208
|1 $WEEDE до PKR
Rs0.282409232
|1 $WEEDE до KZT
₸0.536011952
|1 $WEEDE до THB
฿0.034999608
|1 $WEEDE до TWD
NT$0.033154856
|1 $WEEDE до CHF
Fr0.00091224
|1 $WEEDE до HKD
HK$0.007875672
|1 $WEEDE до MAD
.د.م0.010146136