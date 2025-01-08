Сьогоднішня ціна WeeDE ($WEEDE)

Поточна ціна WeeDE ($WEEDE) сьогодні становить 0.0010136 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна $WEEDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WeeDE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74K USD

- зміна ціни WeeDE протягом дня — -12.17%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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