Сьогоднішня ціна Watermelon

Поточна ціна Watermelon (WAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAT до USD становить $ 0 за WAT.

Watermelon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 765,87, з циркуляційною пропозицією у 10,00B WAT. Протягом останніх 24 годин WAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WAT змінився на -- за останню годину та на +3,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Watermelon (WAT)

Ринкова капіталізація $ 10,77K$ 10,77K $ 10,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,77K$ 10,77K $ 10,77K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Watermelon — $ 10,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAT — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,77K.