Інформація щодо ціни Wat (WAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -11,25% Зміна ціни (1 дн.) -10,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,76%

Актуальна ціна Wat (WAT) становить --. За останні 24 години WAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WAT змінився на -11,25% за останню годину, -10,07% за 24 години та на -15,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wat (WAT)

Ринкова капіталізація $ 210,63K$ 210,63K $ 210,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 210,63K$ 210,63K $ 210,63K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wat — $ 210,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAT — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210,63K.