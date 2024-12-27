Сьогоднішня ціна Warthog (WART)

Поточна ціна Warthog (WART) сьогодні становить 0.733986 USD з ринковою капіталізацією $ 5.21M USD. Ціна WART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Warthog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.29K USD

- зміна ціни Warthog протягом дня — -0.18%

- циркуляційна пропозиція – 7.12M USD

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