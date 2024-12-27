Ціна Warthog (WART)
Поточна ціна Warthog (WART) сьогодні становить 0.733986 USD з ринковою капіталізацією $ 5.21M USD. Ціна WART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Warthog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.29K USD
- зміна ціни Warthog протягом дня — -0.18%
- циркуляційна пропозиція – 7.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Warthog до USD становила $ -0.0013650117670763.
За останні 30 днів зміна ціни Warthog до USD становила $ -0.0672632844.
За останні 60 днів зміна ціни Warthog до USD становила $ +2.5331398230.
За останні 90 днів зміна ціни Warthog до USD становила $ +0.63844655559653406.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013650117670763
|-0.18%
|30 днів
|$ -0.0672632844
|-9.16%
|60 днів
|$ +2.5331398230
|+345.12%
|90 днів
|$ +0.63844655559653406
|+668.25%
Останній аналіз цін Warthog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-0.18%
+3.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.
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