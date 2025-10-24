Інформація щодо ціни Vouch (VOUCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004531 $ 0,00004531 $ 0,00004531 Мін. за 24 год $ 0,00004845 $ 0,00004845 $ 0,00004845 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004531$ 0,00004531 $ 0,00004531 Макс. за 24 год $ 0,00004845$ 0,00004845 $ 0,00004845 Рекордний максимум $ 0,00016666$ 0,00016666 $ 0,00016666 Найнижча ціна $ 0,00000841$ 0,00000841 $ 0,00000841 Зміна ціни (за 1 год) +0,51% Зміна ціни (1 дн.) +5,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,96%

Актуальна ціна Vouch (VOUCH) становить $0,00004849. За останні 24 години VOUCH торгувався між мінімумом у $ 0,00004531 і максимумом у $ 0,00004845, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VOUCH становить $ 0,00016666, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000841.

Що стосується короткострокових результатів, то VOUCH змінився на +0,51% за останню годину, +5,06% за 24 години та на +5,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vouch (VOUCH)

Ринкова капіталізація $ 4,73M$ 4,73M $ 4,73M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,73M$ 4,73M $ 4,73M Циркуляційне постачання 97,71B 97,71B 97,71B Загальна пропозиція 97 711 386 161,14018 97 711 386 161,14018 97 711 386 161,14018

Поточна ринкова капіталізація Vouch — $ 4,73M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VOUCH — 97,71B, зі загальною пропозицією 97711386161.14018. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,73M.