Ціна VitaDAO (VITA)
Поточна ціна VitaDAO (VITA) сьогодні становить 5.96 USD з ринковою капіталізацією $ 153.10M USD. Ціна VITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VitaDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 814.45K USD
- зміна ціни VitaDAO протягом дня — -5.20%
- циркуляційна пропозиція – 25.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VitaDAO до USD становила $ -0.327339184394285.
За останні 30 днів зміна ціни VitaDAO до USD становила $ +1.6272754880.
За останні 60 днів зміна ціни VitaDAO до USD становила $ +29.6008740160.
За останні 90 днів зміна ціни VitaDAO до USD становила $ +4.8824111030528426.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.327339184394285
|-5.20%
|30 днів
|$ +1.6272754880
|+27.30%
|60 днів
|$ +29.6008740160
|+496.66%
|90 днів
|$ +4.8824111030528426
|+453.09%
Останній аналіз цін VitaDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-5.20%
+15.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Governance Token for VitaDAO, focused on funding longevity research through building and marketing intellectual property in longevity.
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