Сьогоднішня ціна VitaDAO (VITA)

Поточна ціна VitaDAO (VITA) сьогодні становить 5.96 USD з ринковою капіталізацією $ 153.10M USD. Ціна VITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VitaDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 814.45K USD

- зміна ціни VitaDAO протягом дня — -5.20%

- циркуляційна пропозиція – 25.71M USD

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