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Ціна VitaDAO (VITA)

USD

Графік ціни VitaDAO (VITA) в реальному часі

$5.96
$5.96$5.96
-5.20%(1D)

Сьогоднішня ціна VitaDAO (VITA)

Поточна ціна VitaDAO (VITA) сьогодні становить 5.96 USD з ринковою капіталізацією $ 153.10M USD. Ціна VITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VitaDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 814.45K USD
- зміна ціни VitaDAO протягом дня — -5.20%
- циркуляційна пропозиція – 25.71M USD

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Цінові показники VitaDAO (VITA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VitaDAO до USD становила $ -0.327339184394285.
За останні 30 днів зміна ціни VitaDAO до USD становила $ +1.6272754880.
За останні 60 днів зміна ціни VitaDAO до USD становила $ +29.6008740160.
За останні 90 днів зміна ціни VitaDAO до USD становила $ +4.8824111030528426.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.327339184394285-5.20%
30 днів$ +1.6272754880+27.30%
60 днів$ +29.6008740160+496.66%
90 днів$ +4.8824111030528426+453.09%

Аналіз цін VitaDAO (VITA)

Останній аналіз цін VitaDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 5.7
$ 5.7$ 5.7

$ 6.33
$ 6.33$ 6.33

$ 6.67
$ 6.67$ 6.67

-0.71%

-5.20%

+15.43%

Ринкова інформація VitaDAO (VITA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 153.10M
$ 153.10M$ 153.10M

$ 814.45K
$ 814.45K$ 814.45K

25.71M
25.71M 25.71M

Що таке VitaDAO ( VITA)

Governance Token for VitaDAO, focused on funding longevity research through building and marketing intellectual property in longevity.

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Ресурс VitaDAO (VITA)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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