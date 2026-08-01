Сьогоднішня ціна VIRUS

Поточна ціна VIRUS (VIRUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VIRUS до USD становить $ 0 за VIRUS.

VIRUS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 110 444, з циркуляційною пропозицією у 999,96M VIRUS. Протягом останніх 24 годин VIRUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03406607, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VIRUS змінився на +0,42% за останню годину та на +4,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 96,05.

Ринкова інформація щодо VIRUS (VIRUS)

Ринкова капіталізація $ 110,44K$ 110,44K $ 110,44K Обсяг (за 24 год) $ 96,05$ 96,05 $ 96,05 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110,44K$ 110,44K $ 110,44K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 961 605,8875396 999 961 605,8875396 999 961 605,8875396

Поточна ринкова капіталізація VIRUS — $ 110,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 96,05. Циркуляційна пропозиція VIRUS — 999,96M, зі загальною пропозицією 999961605.8875396. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,44K.