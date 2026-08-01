Яка зараз ціна Versa?

Versa торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як VERSA порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо VERSA перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Versa виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents VERSA демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Versa?

Ринкова капіталізація ₴957308.60070647040000 розташовує VERSA на #8601 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують VERSA?

Versa згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку VERSA?

З 100000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.