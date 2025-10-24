Інформація щодо ціни VEIL (VEIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,510369$ 0,510369 $ 0,510369 Найнижча ціна $ 0,0000999$ 0,0000999 $ 0,0000999 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна VEIL (VEIL) становить $0,00157567. За останні 24 години VEIL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VEIL становить $ 0,510369, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000999.

Що стосується короткострокових результатів, то VEIL змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VEIL (VEIL)

Ринкова капіталізація $ 235,81K$ 235,81K $ 235,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 274,79K$ 274,79K $ 274,79K Циркуляційне постачання 150,18M 150,18M 150,18M Загальна пропозиція 174 395 441,9028693 174 395 441,9028693 174 395 441,9028693

Поточна ринкова капіталізація VEIL — $ 235,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VEIL — 150,18M, зі загальною пропозицією 174395441.9028693. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 274,79K.