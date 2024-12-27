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Ціна USDX (USDX)

USD

Графік ціни USDX (USDX) в реальному часі

$0.717863
$0.717863$0.717863
-0.40%(1D)

Сьогоднішня ціна USDX (USDX)

Поточна ціна USDX (USDX) сьогодні становить 0.713427 USD з ринковою капіталізацією $ 84.06M USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.04K USD
- зміна ціни USDX протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 111.57M USD

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Цінові показники USDX (USDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDX до USD становила $ -0.0075677746413316.
За останні 30 днів зміна ціни USDX до USD становила $ +0.1639221955.
За останні 60 днів зміна ціни USDX до USD становила $ +0.1891653830.
За останні 90 днів зміна ціни USDX до USD становила $ +0.0015871820968256.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0075677746413316-1.04%
30 днів$ +0.1639221955+22.98%
60 днів$ +0.1891653830+26.52%
90 днів$ +0.0015871820968256+0.22%

Аналіз цін USDX (USDX)

Останній аналіз цін USDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.650303
$ 0.650303$ 0.650303

$ 0.769313
$ 0.769313$ 0.769313

$ 3.89
$ 3.89$ 3.89

-4.22%

-1.04%

-2.93%

Ринкова інформація USDX (USDX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 84.06M
$ 84.06M$ 84.06M

$ 310.04K
$ 310.04K$ 310.04K

111.57M
111.57M 111.57M

Що таке USDX ( USDX)

USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.

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Ресурс USDX (USDX)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

USDX до місцевих валют

1 USDX до AUD
A$1.1414832
1 USDX до GBP
0.56360733
1 USDX до EUR
0.67775565
1 USDX до USD
$0.713427
1 USDX до MYR
RM3.18901869
1 USDX до TRY
25.12689894
1 USDX до JPY
¥112.55737779
1 USDX до RUB
73.2689529
1 USDX до INR
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1 USDX до IDR
Rp11,506.88548581
1 USDX до PHP
41.3074233
1 USDX до EGP
￡E.36.28489722
1 USDX до BRL
R$4.41611313
1 USDX до CAD
C$1.02733488
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