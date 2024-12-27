Ціна USDX (USDX)
Поточна ціна USDX (USDX) сьогодні становить 0.713427 USD з ринковою капіталізацією $ 84.06M USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.04K USD
- зміна ціни USDX протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 111.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDX до USD становила $ -0.0075677746413316.
За останні 30 днів зміна ціни USDX до USD становила $ +0.1639221955.
За останні 60 днів зміна ціни USDX до USD становила $ +0.1891653830.
За останні 90 днів зміна ціни USDX до USD становила $ +0.0015871820968256.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0075677746413316
|-1.04%
|30 днів
|$ +0.1639221955
|+22.98%
|60 днів
|$ +0.1891653830
|+26.52%
|90 днів
|$ +0.0015871820968256
|+0.22%
Останній аналіз цін USDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.22%
-1.04%
-2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.
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