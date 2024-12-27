Сьогоднішня ціна USDX (USDX)

Поточна ціна USDX (USDX) сьогодні становить 0.713427 USD з ринковою капіталізацією $ 84.06M USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.04K USD

- зміна ціни USDX протягом дня — -1.04%

- циркуляційна пропозиція – 111.57M USD

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