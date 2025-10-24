Інформація щодо ціни USDu (USDU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,999297 $ 0,999297 $ 0,999297 Мін. за 24 год $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,999297$ 0,999297 $ 0,999297 Макс. за 24 год $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Рекордний максимум $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 Найнижча ціна $ 0,990456$ 0,990456 $ 0,990456 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02%

Актуальна ціна USDu (USDU) становить $0,999514. За останні 24 години USDU торгувався між мінімумом у $ 0,999297 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDU становить $ 1,011, тоді як його історичний мінімум — $ 0,990456.

Що стосується короткострокових результатів, то USDU змінився на -0,04% за останню годину, +0,01% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USDu (USDU)

Ринкова капіталізація $ 16,29M$ 16,29M $ 16,29M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,29M$ 16,29M $ 16,29M Циркуляційне постачання 16,30M 16,30M 16,30M Загальна пропозиція 16 301 316,392791 16 301 316,392791 16 301 316,392791

Поточна ринкова капіталізація USDu — $ 16,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDU — 16,30M, зі загальною пропозицією 16301316.392791. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,29M.