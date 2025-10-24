Інформація щодо ціни USDai (USDAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,013 $ 1,013 $ 1,013 Мін. за 24 год $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,013$ 1,013 $ 1,013 Макс. за 24 год $ 1,018$ 1,018 $ 1,018 Рекордний максимум $ 1,19$ 1,19 $ 1,19 Найнижча ціна $ 0,769779$ 0,769779 $ 0,769779 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) -0,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,81%

Актуальна ціна USDai (USDAI) становить $1,013. За останні 24 години USDAI торгувався між мінімумом у $ 1,013 і максимумом у $ 1,018, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDAI становить $ 1,19, тоді як його історичний мінімум — $ 0,769779.

Що стосується короткострокових результатів, то USDAI змінився на -0,08% за останню годину, -0,42% за 24 години та на -0,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USDai (USDAI)

Ринкова капіталізація $ 586,43M$ 586,43M $ 586,43M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 586,43M$ 586,43M $ 586,43M Циркуляційне постачання 578,44M 578,44M 578,44M Загальна пропозиція 578 444 590,4838248 578 444 590,4838248 578 444 590,4838248

Поточна ринкова капіталізація USDai — $ 586,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDAI — 578,44M, зі загальною пропозицією 578444590.4838248. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 586,43M.