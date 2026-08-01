Сьогоднішня ціна URU

Поточна ціна URU (URU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації URU до USD становить $ 0 за URU.

URU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 385 653, з циркуляційною пропозицією у 610,00M URU. Протягом останніх 24 годин URU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00106313, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці URU змінився на -0,29% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,62K.

Ринкова інформація щодо URU (URU)

Ринкова капіталізація $ 385,65K$ 385,65K $ 385,65K Обсяг (за 24 год) $ 10,62K$ 10,62K $ 10,62K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 632,22K$ 632,22K $ 632,22K Циркуляційне постачання 610,00M 610,00M 610,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація URU — $ 385,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,62K. Циркуляційна пропозиція URU — 610,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 632,22K.