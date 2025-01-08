Сьогоднішня ціна Universal USDC (UUSDC)

Поточна ціна Universal USDC (UUSDC) сьогодні становить 2.03 USD з ринковою капіталізацією $ 731.64K USD. Ціна UUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Universal USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Universal USDC протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 361.61K USD

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