Ціна Universal USDC (UUSDC)
Поточна ціна Universal USDC (UUSDC) сьогодні становить 2.03 USD з ринковою капіталізацією $ 731.64K USD. Ціна UUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Universal USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Universal USDC протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 361.61K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal USDC до USD становила $ +0.0010338.
За останні 30 днів зміна ціни Universal USDC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Universal USDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Universal USDC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0010338
|+0.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Universal USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+0.05%
-0.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Universal USDC vault supplies USDC against assets issued by Universal, a wrapped asset protocol designed to enable trading for any token, on any chain. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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