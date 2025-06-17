Ціна Unity (UTY)
Поточна ціна Unity (UTY) сьогодні становить 1,003 USD з ринковою капіталізацією $ 28,72M USD. Ціна UTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unity:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Unity протягом дня — +0,01%
- циркуляційна пропозиція – 28,63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Unity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Unity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
+0,01%
+0,29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies.
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