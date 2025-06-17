Сьогоднішня ціна Unity (UTY)

Поточна ціна Unity (UTY) сьогодні становить 1,003 USD з ринковою капіталізацією $ 28,72M USD. Ціна UTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unity:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Unity протягом дня — +0,01%

- циркуляційна пропозиція – 28,63M USD

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