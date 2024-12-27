Сьогоднішня ціна Unique Network (UNQ)

Поточна ціна Unique Network (UNQ) сьогодні становить 0.00776582 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна UNQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unique Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.34K USD

- зміна ціни Unique Network протягом дня — +4.29%

- циркуляційна пропозиція – 277.93M USD

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