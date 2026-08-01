Сьогоднішня ціна Underly

Поточна ціна Underly (UND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UND до USD становить $ 0 за UND.

Underly наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 718,18, з циркуляційною пропозицією у 100,00B UND. Протягом останніх 24 годин UND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UND змінився на +0,02% за останню годину та на -1,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Underly (UND)

Ринкова капіталізація $ 11,72K$ 11,72K $ 11,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,72K$ 11,72K $ 11,72K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Underly — $ 11,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UND — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,72K.