Сьогоднішня ціна UDOG

Поточна ціна UDOG (UDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UDOG до USD становить $ 0 за UDOG.

UDOG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 008, з циркуляційною пропозицією у 1,00B UDOG. Протягом останніх 24 годин UDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00133766, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UDOG змінився на -0,00% за останню годину та на -16,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо UDOG (UDOG)

Ринкова капіталізація $ 32,01K$ 32,01K $ 32,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,01K$ 32,01K $ 32,01K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UDOG — $ 32,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UDOG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,01K.